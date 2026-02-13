México

17.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 13 de febrero de 2026

Aumenta uso de drones por crimen organizado; Ejército y Guardia Nacional aseguran 85 vehículos en 2025

El uso de drones por parte del crimen organizado continúa en aumento en México. Durante lo que va del 2025, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional han asegurado 85 vehículos aéreos no tripulados (VAN), presuntamente utilizados con fines delictivos.

Según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), este número supera considerablemente los registros de años anteriores: en 2024 se incautaron 12 drones; en 2023, 15; en 2022, 12; en 2021, nueve; mientras que en 2020 no hubo registros y en 2019 se reportó uno. De 2019 a la fecha, suman 134 drones asegurados por las fuerzas federales.

Autoridades federales han indicado que estos dispositivos son utilizados para labores de vigilancia, traslado de objetos ilícitos e incluso ataques con explosivos en algunas regiones del país. Ante esta situación, el Ejército y la Guardia Nacional mantienen operativos permanentes para detectar y neutralizar estas amenazas, reforzando la seguridad en zonas consideradas de alto riesgo.

La tendencia creciente en el uso de drones por grupos criminales ha llevado a las fuerzas armadas a intensificar la vigilancia y los decomisos, con el objetivo de garantizar un país más seguro.

Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Fernández Noroña pide cárcel para Julio Scherer Ibarra tras publicación de su libro

Convocan a jóvenes y remisos a tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional en Chihuahua

Gobierno expropia terrenos en Campeche y Quintana Roo para obras del Tren Maya

Retraso en el pago de la primera quincena afecta a miles de trabajadores de la UACh
Sheinbaum respalda encuestas como método para elegir candidatos de Morena en Chihuahua
Condenan a 16 años de prisión a hombre por homicidio y lesiones en Parral
NASA envía a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional para misión de investigación
Detienen en Ojinaga a hombre armado con drogas y equipo táctico
Denuncian recolección ilegal de datos biométricos por parte del Infonavit
Estados Unidos enfrenta posible cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por desacuerdos legislativos
Marco Bonilla se posiciona entre los alcaldes panistas mejor evaluados del país

Municipios

Más Noticias

México impulsa reformas para proteger voces de artistas y modernizar la industria cinematográfica
Realizarán trabajos de bacheo en varias vialidades de Chihuahua este viernes
FGR descarta denuncias por uso delictivo de drones en frontera Ciudad Juárez–Texas