Aumenta uso de drones por crimen organizado; Ejército y Guardia Nacional aseguran 85 vehículos en 2025

Viernes 13 de febrero de 2026

El uso de drones por parte del crimen organizado continúa en aumento en México. Durante lo que va del 2025, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional han asegurado 85 vehículos aéreos no tripulados (VAN), presuntamente utilizados con fines delictivos.

Según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), este número supera considerablemente los registros de años anteriores: en 2024 se incautaron 12 drones; en 2023, 15; en 2022, 12; en 2021, nueve; mientras que en 2020 no hubo registros y en 2019 se reportó uno. De 2019 a la fecha, suman 134 drones asegurados por las fuerzas federales.

Autoridades federales han indicado que estos dispositivos son utilizados para labores de vigilancia, traslado de objetos ilícitos e incluso ataques con explosivos en algunas regiones del país. Ante esta situación, el Ejército y la Guardia Nacional mantienen operativos permanentes para detectar y neutralizar estas amenazas, reforzando la seguridad en zonas consideradas de alto riesgo.

La tendencia creciente en el uso de drones por grupos criminales ha llevado a las fuerzas armadas a intensificar la vigilancia y los decomisos, con el objetivo de garantizar un país más seguro.