Aumentan a seis los casos confirmados de dengue en Chihuahua

Lunes 5 de octubre de 2026

La Secretaría de Salud del Estado reportó un incremento en los casos confirmados de dengue en Chihuahua, al pasar de cuatro a seis entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la Subdirección de Epidemiología, en ese periodo se confirmaron dos nuevos casos autóctonos en el municipio de Chihuahua, ambos en mujeres de entre 25 y 44 años.

Con ello, la entidad acumula tres contagios locales y tres importados en lo que va del año.

Los casos autóctonos corresponden a dos mujeres residentes de la capital y a un hombre de entre 15 y 24 años del municipio de Rosales.

En cuanto a los casos importados, uno fue detectado en Ciudad Juárez en una persona de entre 25 y 44 años procedente de Medellín, Colombia. Los otros dos corresponden a una mujer proveniente de Sonora y a una menor de edad procedente de Veracruz.

El aumento se presentó en el lapso de una semana, ya que el reporte con corte al 30 de agosto contabilizaba cuatro casos en el estado.

La Secretaría de Salud recordó que durante 2025 Chihuahua también cerró con seis casos confirmados de dengue: tres autóctonos y tres foráneos. En ese año se reportó además el fallecimiento de un menor de edad por complicaciones asociadas a la enfermedad.

Ante el incremento de contagios y la temporada de lluvias, la dependencia reiteró el llamado a eliminar objetos y recipientes que acumulen agua, debido a que pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

La autoridad recomendó aplicar la estrategia “Lava, tapa, voltea y tira”, mantener patios y azoteas libres de cacharros, cubrir tinacos y depósitos de agua, utilizar mosquiteros y aplicar repelente.

Entre los principales síntomas del dengue se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, molestias musculares y articulares, náuseas y salpullido. Salud pidió acudir a una unidad médica ante cualquier sospecha y evitar la automedicación.

También advirtió que síntomas como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, dificultad para respirar o deterioro general requieren atención médica inmediata.