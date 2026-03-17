Aumentan los “naufragios invisibles” en el Mediterráneo en medio de falta de información oficial

Martes 17 de marzo de 2026

El inicio de 2026 se ha convertido en el periodo más mortífero para las personas migrantes que intentan cruzar el Mar Mediterráneo, en medio de una creciente falta de información oficial sobre rescates y desapariciones.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 682 personas han desaparecido en lo que va del año —hasta el 16 de marzo—, aunque se estima que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido a la dificultad para verificar los casos.

El fenómeno ha sido denominado como “naufragios invisibles”, ya que muchas embarcaciones desaparecen sin dejar rastro y sin registros oficiales. Organizaciones de derechos humanos advierten que países como Italia, Túnez y Malta han restringido el acceso a información sobre rescates, lo que complica el trabajo de periodistas y organismos internacionales.

“Es una estrategia de silencio”, señaló Matteo Villa, especialista del Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales.

La situación se agravó tras el impacto del ciclón Harry a finales de enero, cuando cientos de migrantes partieron desde la región de Sfax, en Túnez, y posteriormente desaparecieron. Grupos como Refugees in Libya estiman que más de mil personas podrían haberse perdido en ese evento, aunque las autoridades no han confirmado ni desmentido las cifras.

En las semanas posteriores, cuerpos en descomposición han llegado a costas de Italia y Libia, mientras otros restos han sido vistos en altamar, evidenciando la magnitud de la tragedia.

La falta de información también afecta directamente a las familias de las víctimas, quienes enfrentan la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos. “Estas personas tienen sueños, tienen familias”, expresó Josephus Thomas, migrante originario de Sierra Leona.

Incluso la propia OIM ha reconocido dificultades crecientes para documentar los casos. Su Proyecto de Migrantes Desaparecidos ha tenido que crear una categoría de “casos no verificables”, que ya suma más de 400 en lo que va del año.

Expertos y organizaciones señalan que la reducción de financiamiento a grupos humanitarios y las restricciones impuestas por gobiernos han limitado aún más la capacidad de monitoreo en la región.

Este contexto se da en medio de políticas más estrictas para frenar la migración hacia Europa, lo que ha derivado en una menor transparencia y en un aumento de tragedias que, en muchos casos, permanecen fuera del registro oficial.