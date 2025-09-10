Chihuahua

17.12°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 10 de septiembre de 2025

Aumentan robos a casa habitación en el fraccionamiento Los Álamos, Aldama

Habitantes del fraccionamiento Los Álamos, ubicado en el municipio de Aldama, denunciaron un incremento en los robos a casa habitación, particularmente durante las mañanas entre semana, cuando las familias se encuentran fuera por motivos laborales.

De acuerdo con los vecinos, a pesar de estar organizados mediante el programa Vecino Vigilante, los robos continúan ocurriendo de manera constante, generando un ambiente de inseguridad y preocupación para quienes residen en la zona.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales, en especial a la Dirección de Seguridad Pública, para que refuercen la presencia policial en el sector y así inhibir la actividad delictiva que ha ido en aumento en las últimas semanas.

Los colonos señalaron que, si bien existe disposición comunitaria para vigilar su entorno, es indispensable el respaldo institucional para garantizar la seguridad de sus hogares y la tranquilidad de sus familias.

