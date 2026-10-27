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Martes 27 de octubre de 2026

Aumento salarial de 8% en IMSS tendrá impacto superior a 25 mil mdp

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicará un incremento salarial del 8 por ciento a sus trabajadores, medida que tendrá un impacto presupuestal superior a los 25 mil millones de pesos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó este martes 27 de octubre que originalmente se había autorizado un incremento del 6.8 por ciento; sin embargo, después de retomar las negociaciones con la representación sindical y revisar el gasto del instituto, se determinó elevar el ajuste al 8 por ciento.

El aumento se distribuirá en dos conceptos: 4 por ciento al salario tabular y 4 por ciento en ayuda de renta, luego de recibir la aprobación del Consejo Técnico del IMSS.

Robledo explicó que el incremento de 6.8 por ciento contemplado inicialmente significaba alrededor de 20 mil millones de pesos, mientras que alcanzar el 8 por ciento implicará destinar 5 mil 229 millones de pesos adicionales.

Como ejemplo, señaló que un médico especialista con un año de antigüedad y jornada completa pasará de recibir 36 mil 896 pesos a 39 mil 120 pesos netos mensuales, es decir, 2 mil 224 pesos adicionales.

Para una enfermera general con un año de antigüedad, el ingreso neto mensual aumentará de 19 mil 607 a 20 mil 792 pesos, mientras que un médico familiar con 15 años de servicio pasará de aproximadamente 44 mil a 47 mil pesos mensuales.

El director del IMSS precisó que las cantidades finales pueden variar dependiendo de la categoría, antigüedad y descuentos personales de cada trabajador.

Además del salario, el personal mantiene prestaciones establecidas en su contrato colectivo, entre ellas fondo de ahorro, prima vacacional y otros beneficios.

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