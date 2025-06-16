Chihuahua

10.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 20 de octubre de 2025

Aún sin definir aumento al impuesto predial para 2026: Roberto Fuentes Rascón

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, aclaró este lunes que todavía no es posible anticipar un incremento en el impuesto predial para el próximo año, ya que la Tesorería Municipal no ha presentado oficialmente la propuesta correspondiente.

Durante una rueda de prensa, Fuentes Rascón explicó que la definición del predial forma parte del anteproyecto de la Ley de Ingresos, el cual sigue un proceso legal y administrativo claramente establecido. Dicho procedimiento incluye su elaboración por parte de la Tesorería, revisión por la Comisión de Hacienda y envío al Congreso del Estado, que es el órgano encargado de su aprobación final.

“Cada año se revisa con particular cuidado, porque el predial impacta directamente en los ingresos propios del municipio y en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el calendario legal, el anteproyecto debe estar aprobado en noviembre, y será hasta entonces cuando se definan los montos y posibles ajustes en las contribuciones municipales para el ejercicio fiscal 2026.

Fuentes Rascón destacó que este procedimiento garantiza la transparencia y legalidad del proceso, ya que permite que tanto autoridades como ciudadanos estén debidamente informados sobre cualquier cambio en sus obligaciones fiscales.

Finalmente, recordó que será el Congreso del Estado quien tenga la última palabra, y deberá aprobar la Ley de Ingresos antes del 31 de diciembre, conforme lo marca la ley.

Con ello, las autoridades reiteran su compromiso de mantener una gestión financiera responsable y abierta a la ciudadanía.

Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Regresa el debate sobre el Fonden tras inundaciones; Sheinbaum anuncia investigación por corrupción

Fallece Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de KISS, a los 74 años

Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

Aprueban reforma al IEPS para 2026: aumentan impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos
Regresa el debate sobre el Fonden tras inundaciones; Sheinbaum anuncia investigación por corrupción
Fallece Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de KISS, a los 74 años
Acepta Olivia Franco disculpas de Miguel Riggs y pide trabajar en respeto
Impulsa Nancy “La China” Frías educación para prevenir el maltrato animal
Vocera del Municipio de Chihuahua rechaza acusaciones de ex candidatos de Morena
Productores bloquean carretera Ahumada-Ciudad Juárez en protesta por crisis del campo
No importan los colores, lo importante es representar a las mujeres: Joss Vega y Nancy Frías

Municipios

Más Noticias

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua
Refuerza SSPE coordinación para atender el desplazamiento forzado interno en Chihuahua
Aprueba Estado obras del Programa Especial de Infraestructura Hidroagrícola 2025