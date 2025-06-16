Aún sin definir aumento al impuesto predial para 2026: Roberto Fuentes Rascón

Lunes 20 de octubre de 2025

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, aclaró este lunes que todavía no es posible anticipar un incremento en el impuesto predial para el próximo año, ya que la Tesorería Municipal no ha presentado oficialmente la propuesta correspondiente.

Durante una rueda de prensa, Fuentes Rascón explicó que la definición del predial forma parte del anteproyecto de la Ley de Ingresos, el cual sigue un proceso legal y administrativo claramente establecido. Dicho procedimiento incluye su elaboración por parte de la Tesorería, revisión por la Comisión de Hacienda y envío al Congreso del Estado, que es el órgano encargado de su aprobación final.

“Cada año se revisa con particular cuidado, porque el predial impacta directamente en los ingresos propios del municipio y en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el calendario legal, el anteproyecto debe estar aprobado en noviembre, y será hasta entonces cuando se definan los montos y posibles ajustes en las contribuciones municipales para el ejercicio fiscal 2026.

Fuentes Rascón destacó que este procedimiento garantiza la transparencia y legalidad del proceso, ya que permite que tanto autoridades como ciudadanos estén debidamente informados sobre cualquier cambio en sus obligaciones fiscales.

Finalmente, recordó que será el Congreso del Estado quien tenga la última palabra, y deberá aprobar la Ley de Ingresos antes del 31 de diciembre, conforme lo marca la ley.

Con ello, las autoridades reiteran su compromiso de mantener una gestión financiera responsable y abierta a la ciudadanía.