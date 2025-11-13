¡Auroras boreales en México! Un espectáculo celestial ilumina el cielo nacional

Jueves 13 de noviembre de 2025

Una impresionante y poco común exhibición de auroras boreales sorprendió a millones de personas en distintas regiones de México durante la noche del martes 11 y la madrugada del miércoles 12 de noviembre. El fenómeno, visible incluso en zonas del norte, centro y Bajío del país, podría continuar hasta la madrugada del jueves 13, según informó el Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE-UNAM).

Este evento, más propio de regiones cercanas al círculo polar ártico, fue provocado por una tormenta geomagnética severa de categoría G4, originada por una eyección de masa coronal (CME) emitida desde el Sol tras una llamarada solar clase X, una de las más potentes registradas.

La UNAM señaló que se trata de una de las mayores perturbaciones espaciales de los últimos años. Si bien no representa riesgo para la salud, el fenómeno puede causar fallas en comunicaciones de radio, sistemas de navegación satelital (GPS), satélites de observación y redes eléctricas.

“Estos fenómenos son una manifestación visible de la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre. La intensidad actual es excepcional para nuestras latitudes”, explicó el laboratorio en un comunicado.

De acuerdo con NASA y NOAA, la actividad solar atraviesa su punto máximo dentro del ciclo de 11 años iniciado en 2019, lo que incrementa la probabilidad de tormentas geomagnéticas de gran magnitud.

Las auroras fueron visibles en estados como Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Baja California, así como en partes del Bajío, incluyendo Zacatecas. En algunos municipios de Nuevo León, la Sociedad Astronómica local reportó que el fenómeno se apreciaba incluso a simple vista.

El espectáculo no se limitó a México: también se observaron auroras en diversos puntos de Estados Unidos, entre ellos Nueva York, Oklahoma, Iowa, Tennessee, Idaho y Dakota del Sur.

Autoridades científicas recomendaron a los interesados buscar zonas oscuras y con cielos despejados, lejos de la contaminación lumínica urbana, para disfrutar este fenómeno natural que pocas veces se deja ver en el territorio mexicano.