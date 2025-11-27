Autoridades descartan desabasto de combustible tras compras de pánico en Camargo y La Cruz

Jueves 27 de noviembre de 2025

Tras reportarse compras de pánico de gasolina en la región de Camargo y La Cruz, el presidente de la Unión Norte de Gasolineros, Juan Loya, aseguró que no existe riesgo de desabasto de combustible en las ciudades de la entidad.

Loya explicó que parte del suministro continúa llegando por ductos que siguen operando, además de que combustible ingresa al estado a través de la frontera de Ciudad Juárez y por el acceso a Parral.

El martes, las gasolineras de Camargo se vieron saturadas, y en pocas horas la gasolina “verde” se agotó, quedando disponible únicamente la de mayor octanaje. El aumento de compras se debió a la preocupación por un posible bloqueo carretero que impidiera la llegada de combustible.

El dirigente exhortó a la población a mantener su consumo habitual y subrayó que no hay motivos para comprar más combustible de lo normal.