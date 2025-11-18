El Estado

Autoridades se reúnen en la 42 Zona Militar tras masacre en Santa Teresa

Bajo un fuerte hermetismo, diversas autoridades arribaron al Cuartel de la 42 Zona Militar tras la masacre registrada el pasado sábado en el carril de carreras Santa Teresa.

La gobernadora Maru Campos Galván encabezó la reunión, acompañada por el Fiscal General César Jáuregui Moreno, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, y los mandos militares de la región sur. Ninguno ofreció declaraciones a los medios de comunicación.

El encuentro, realizado dentro de las instalaciones militares, tiene como objetivo analizar el repunte de violencia en la región durante el fin de semana, que dejó ocho personas fallecidas, así como evaluar los efectos, posibles consecuencias y definir la estrategia de seguridad a seguir.

Se espera que, al concluir la reunión, las instancias correspondientes emitan información oficial sobre los acuerdos y acciones a implementar.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

