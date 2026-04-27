Autorizó Gobierno Federal 20 casinos ligados a red de Bermúdez Requena en 2024

Lunes 27 de abril de 2026

El Gobierno Federal autorizó en 2024 la apertura de 20 centros de apuestas presuntamente vinculados a la familia de Hernán Bermúdez Requena, actualmente detenido y acusado de asociación delictiva, secuestro y extorsión.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, los permisos fueron otorgados a la empresa Operadora Clíe, cuyo socio mayoritario, Nabor Castrejón, habría compartido previamente una licencia con negocios relacionados con la familia Bermúdez.

El reporte señala que el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 fue utilizado para operar el casino Epic en Michoacán, así como plataformas digitales como CrownCity y CityBets, vinculadas a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, donde figura como socio Humberto Bermúdez Requena, hermano del exfuncionario.

Asimismo, se menciona que la empresa Diamante Casino también operaba bajo este esquema y recientemente fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

Los permisos fueron otorgados el 1 de febrero de 2024 por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Luisa María Alcalde, en cumplimiento de resoluciones derivadas de un juicio contencioso administrativo.

Cada autorización tiene una vigencia de 15 años, por lo que los permisos estarán activos hasta 2039. La documentación fue firmada por Leonardo Manuel Figueroa Martínez, funcionario cercano a la titular de la dependencia durante ese periodo.