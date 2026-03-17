Avance de drones impulsa carrera por armas láser en conflictos globales

Martes 17 de marzo de 2026

El creciente uso de drones en conflictos como la guerra en Ucrania y las tensiones en Medio Oriente está acelerando el desarrollo de armas láser de alta potencia, consideradas una alternativa más económica frente a los sistemas tradicionales de defensa.

Estas tecnologías, conocidas como armas de energía dirigida (DEW), permiten disparar haces electromagnéticos capaces de neutralizar drones a distancias de hasta 20 kilómetros. Su principal ventaja radica en el bajo costo por disparo, en contraste con misiles como el Patriot, cuyo uso puede costar millones de dólares por unidad.

Expertos señalan que, una vez instalada la infraestructura, el costo de operar estos sistemas se reduce prácticamente al consumo eléctrico, lo que los convierte en una opción viable frente a drones de bajo costo, como los utilizados en conflictos recientes.

Países como Rusia, Israel, China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos ya desarrollan o prueban sistemas de este tipo. Entre ellos destaca el Rayo de Hierro, así como tecnologías como Helios y LWSD utilizadas por la Marina estadounidense.

Incluso el expresidente Donald Trump ha destacado el potencial de estas herramientas, sugiriendo que podrían reemplazar en el futuro a los sistemas interceptores tradicionales.

Sin embargo, pese a sus ventajas, los sistemas láser aún enfrentan importantes limitaciones. Entre ellas, la necesidad de mantener el haz enfocado de manera precisa sobre el objetivo, así como su menor efectividad en condiciones climáticas adversas, como nubosidad o lluvia.

Además, existen riesgos operativos, como el posible impacto en aeronaves cercanas. De hecho, la Administración Federal de Aviación cerró recientemente el espacio aéreo cerca de El Paso tras un incidente en el que un dron gubernamental fue derribado por error con un láser.

A pesar de estos desafíos, gobiernos de todo el mundo continúan invirtiendo miles de millones de dólares en esta tecnología, que podría redefinir la defensa aérea ante la creciente amenaza de los drones en los escenarios de guerra modernos.