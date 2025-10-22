Avanza 20% construcción de aula en Cecytech 19

Miércoles 22 de octubre de 2025

La Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua lleva un avance del 20 por ciento en la construcción de un salón multidisciplinario en el Cecytech 19, con una inversión superior a un millón de pesos gracias al Presupuesto Participativo.

El proyecto contempla los trabajos de construcción de un salón, que contará con dos espacios para aulas y dos más para talleres, que contarán con todas las facilidades para el mejor desempeño de las y los estudiantes.

Gracias a la unión del gremio de ciclistas chihuahuenses y vecinos del sector, esta propuesta obtuvo más de seis mil 500 votos en la reciente consulta del Presupuesto Participativo, y al concluir, la obra beneficiará a más de 400 personas de la comunidad estudiantil.