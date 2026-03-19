Avanza 20% construcción de la Comandancia Oriente en Chihuahua

Jueves 19 de marzo de 2026

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua informó que la construcción de la Comandancia Oriente presenta un avance del 20 por ciento, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el sector oriente de la ciudad.

Actualmente, los trabajos se concentran en la etapa de cimentación, que incluye excavaciones, habilitado de acero de refuerzo y colado de zapatas, elementos fundamentales para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura.

El proyecto contempla la edificación de un espacio moderno y funcional que permitirá reforzar las labores operativas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, así como mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en esta zona de la capital.

Esta obra forma parte de la estrategia impulsada por la administración encabezada por el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, orientada a fortalecer la infraestructura en materia de seguridad.

Con la Comandancia Oriente, el Gobierno Municipal busca ampliar la presencia institucional, acercar los servicios de seguridad a la ciudadanía y contribuir a mejorar las condiciones de tranquilidad para las familias chihuahuenses.