Avanza 50% construcción del Centro Integral de Bienestar Animal en Chihuahua

Lunes 5 de octubre de 2026

El Municipio de Chihuahua reportó un avance del 50% en la construcción del Centro Integral de Bienestar Animal, proyecto que permitirá ampliar la capacidad de atención, resguardo y recuperación de animales de compañía.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas y la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, actualmente se trabaja en detalles de la losa, enjarre de fachada, instalaciones eléctricas e hidráulicas, construcción de la banqueta perimetral, revisión de medidas de ventanas y fabricación de rejas.

El nuevo centro contará con consultorios veterinarios, áreas de esterilización y vacunación, laboratorio y rayos X, además de espacios destinados al resguardo, recuperación y adopción de perros y gatos.

El complejo también concentrará las oficinas de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal y dispondrá de un centro permanente de adopciones, con el objetivo de integrar en un mismo lugar los distintos servicios municipales relacionados con la protección animal.

Una vez en funcionamiento, se prevé que el Centro Integral tenga capacidad para atender hasta mil 200 animales al mes, fortaleciendo la atención que reciben las familias y sus mascotas en la capital.