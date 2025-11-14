Avanza 57.7% la construcción de la carretera Bavispe–Janos; prevén entrega en diciembre

Viernes 14 de noviembre de 2025

La construcción de la carretera Bavispe–Janos, considerada una obra estratégica dentro del Plan Nacional Carretero 2025–2030, registra un avance del 57.75% en el tramo correspondiente al estado de Chihuahua, informó el director general del Centro SICT Chihuahua, Elim Luviano Heredia. El funcionario detalló que realiza visitas semanales de supervisión junto con el subsecretario de Infraestructura de la SICT para dar seguimiento puntual al proyecto.

En entrevista, Luviano Heredia señaló que el martes y miércoles recorrió la obra completa y confirmó que los trabajos avanzan conforme lo programado. “Estamos en la última etapa y para finales de año se estará entregando el eje prioritario y las obras principales”, afirmó.

Con una inversión de mil 859 millones de pesos, el proyecto contempla 181 kilómetros de longitud, de los cuales 67 kilómetros son de nueva carretera —18 en Sonora y 49 en Chihuahua— además de dos entronques y cinco puentes. En los trabajos participan 268 máquinas y 372 camineros, distribuidos en 34 frentes de operación.

El funcionario destacó que esta infraestructura permitirá consolidar el eje carretero Guaymas–Esperanza–Yécora–Chihuahua, considerado un corredor clave para fortalecer el comercio, el turismo y la conectividad regional entre el noroeste y el norte del país. Su entrega está prevista para diciembre, con la expectativa de beneficiar directamente a más de 115 mil habitantes de ambas entidades.

Luviano reconoció que la parte más compleja del proyecto fue la conformación del terraplén debido a las características geográficas del terreno. Actualmente, los equipos trabajan en la base hidráulica y en las labores previas al tendido de carpeta, fase que podría verse afectada por las bajas temperaturas.

“El frío de la zona puede generar retrasos porque la carpeta requiere condiciones climáticas específicas, pero seguimos avanzando a buen ritmo”, explicó. Asimismo, señaló que el acceso de maquinaria pesada ha sido otro de los retos debido a la topografía del área.

La obra ha generado más de 18 mil empleos directos e indirectos y permitirá reducir hasta en 90 minutos los tiempos de traslado entre regiones que actualmente deben conectarse pasando por Agua Prieta y Puerto San Luis.

Entre las comunidades beneficiadas se encuentran los ejidos Pancho Villa y Las Virginias, además de que se realizan trabajos complementarios como reencarpetamientos entre Sueco y Janos, así como obras de microaglomerado y reconstrucción del tramo Janos–Agua Prieta, para consolidar un circuito carretero que conecte a Chihuahua con Ciudad Juárez.

“Esta infraestructura permitirá reducir desigualdades; con el derecho a la movilidad se abren oportunidades en educación, salud, trabajo y convivencia”, afirmó Luviano.

Con su conclusión prevista para diciembre, la carretera Bavispe–Janos no solo fortalecerá la comunicación entre Sonora y Chihuahua, sino que también se perfila como un proyecto modelo de infraestructura sustentable que impulsará el desarrollo económico y turístico de la región.