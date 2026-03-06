Chihuahua

22.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 6 de marzo de 2026

Avanza Iniciativa para empoderar a niñas y adolescentes en Chihuahua

La Comisión de Gobernación del municipio de Chihuahua aprobó la Iniciativa de la Sindicatura Municipal “Empoderando a Niñas y Adolescentes”, que incorpora un enfoque de perspectiva de género en el Presupuesto Municipal. La propuesta será presentada ante el Pleno del Ayuntamiento para su aprobación en la próxima sesión ordinaria.

La Síndica municipal, Olivia Franco, destacó que el presupuesto debe ser una herramienta para cerrar brechas y garantizar derechos, transformando realidades y construyendo entornos más seguros e igualitarios para niñas y adolescentes.

“Esta propuesta consolida políticas públicas con enfoque preventivo y de derechos humanos, brindando más herramientas para su desarrollo integral, liderazgo y acceso a oportunidades, fortaleciendo así el tejido social en nuestro municipio”, señaló Franco.

Además de que Chihuahua está adherido a un "Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo" y una de las herramientas de tal programa es la asignación de recursos para garantizar que las políticas públicas reduzcan las brechas de género.

La Iniciativa contempla talleres y acciones orientadas a prevenir la violencia de género e impulsar la participación y liderazgo de niñas y adolescentes, estructuradas en cuatro ejes fundamentales por medio de talleres en:

* Empoderamiento y liderazgo.
* Cultura de paz e igualdad.
* Brigadas Violeta.
* Defensa personal.

De aprobarse en Cabildo, la propuesta permitirá ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer la protección de niñas y adolescentes, consolidando un enfoque de igualdad y prevención de violencia de manera integral.

