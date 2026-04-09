México

15.91°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 9 de abril de 2026

Avanza “Mega Bachetón 2026” con inversión histórica de 50 mil millones de pesos

El Gobierno de México reportó avances significativos en el programa “Mega Bachetón 2026”, destinado al mantenimiento y rehabilitación de la red federal de carreteras libres de peaje, con una inversión histórica de 50 mil millones de pesos, informó Jesús Antonio Esteva Medina.

De acuerdo con el balance preliminar, durante los primeros meses del año se han reparado cerca de 29 mil baches en todo el país, como parte de la atención integral de los 40 mil 548 kilómetros que conforman la red federal.

En materia de repavimentación, se han intervenido 622 kilómetros de los 18 mil programados para este año, con la participación de más de 3 mil trabajadores y mil 110 máquinas especializadas.

De manera paralela, el programa de mantenimiento rutinario —que incluye bacheo, sellado de grietas y limpieza— opera con más de 2 mil 100 máquinas y alrededor de mil 350 trabajadores, desplegados en distintas regiones del país.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también informó que, en el marco del actual sexenio, se han invertido 315 mil millones de pesos en infraestructura, con la conclusión de 360 kilómetros de nuevas carreteras o modernizaciones, 4 mil 500 kilómetros de conservación y 78 puentes terminados.

CEDH refuerza acciones para atender el desplazamiento forzado interno en Guadalupe y Calvo

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Identifican a hombre ejecutado en la Cantera; agresores lo esperaban desde dos puntos

Invita Manque Granados al tercer “Sabadito Emprendedor” con taller gratuito de jabones artesanales

254 muertos tras ofensiva israelí en Líbano; Beirut, la ciudad más golpeada

Despidos en Oracle encienden alerta sobre posible ola global de recortes por adopción de IA
Localizan restos óseos durante cateo por caso de mujer desaparecida en 2023
Prevén viento, lluvias y variaciones térmicas en Chihuahua por presencia de vaguada y corriente en chorro
Siete futbolistas mexicanos que fueron al Mundial, pero no jugaron ni un minuto
Chihuahuense Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz obtiene quinto lugar nacional en examen para consejerías del INE
Se declara culpable Erick Valencia Salazar, cofundador del CJNG, ante tribunal de EE.UU.
254 muertos tras ofensiva israelí en Líbano; Beirut, la ciudad más golpeada
Diputados aprueban Plan B electoral tras 14 horas de debate; pasa ahora a congresos estatales

Municipios

Más Noticias

Thunder asegura la mejor marca del Oeste por tercer año consecutivo
Joven cae desde antena de 30 metros en Cuauhtémoc; queda gravemente herido
China endurece medidas: prohíben a ‘influencers’ hablar de temas profesionales sin título