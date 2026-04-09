Avanza “Mega Bachetón 2026” con inversión histórica de 50 mil millones de pesos

Jueves 9 de abril de 2026

El Gobierno de México reportó avances significativos en el programa “Mega Bachetón 2026”, destinado al mantenimiento y rehabilitación de la red federal de carreteras libres de peaje, con una inversión histórica de 50 mil millones de pesos, informó Jesús Antonio Esteva Medina.

De acuerdo con el balance preliminar, durante los primeros meses del año se han reparado cerca de 29 mil baches en todo el país, como parte de la atención integral de los 40 mil 548 kilómetros que conforman la red federal.

En materia de repavimentación, se han intervenido 622 kilómetros de los 18 mil programados para este año, con la participación de más de 3 mil trabajadores y mil 110 máquinas especializadas.

De manera paralela, el programa de mantenimiento rutinario —que incluye bacheo, sellado de grietas y limpieza— opera con más de 2 mil 100 máquinas y alrededor de mil 350 trabajadores, desplegados en distintas regiones del país.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también informó que, en el marco del actual sexenio, se han invertido 315 mil millones de pesos en infraestructura, con la conclusión de 360 kilómetros de nuevas carreteras o modernizaciones, 4 mil 500 kilómetros de conservación y 78 puentes terminados.