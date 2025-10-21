Avanza Municipio al 90 por ciento remodelación de la ciclopista en la Ciudad Deportiva

Martes 21 de octubre de 2025

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, completó ya el 90 por ciento de avance en la rehabilitación de la ciclopista en la Ciudad Deportiva, gracias al Presupuesto Participativo, trabajos que cuentan con una inversión final superior a los 5 millones de pesos.

El proyecto contempló trabajos de rehabilitación de concreto asfáltico, de gradas, palapa y podio, además de la instalación de una malla ciclónica perimetral, rehabilitación de pintura y la instalación de 28 luminarias.

Gracias a la unión del gremio de ciclistas chihuahuenses y vecinos del sector, esta propuesta obtuvo más de 4 mil 900 votos en la reciente consulta del Presupuesto Participativo, y al concluir la obra beneficiará a más de 20 mil personas que acuden ahí a practicar este deporte o como momento de recreación familiar.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la rehabilitación de inmuebles emblema y reconoce la importancia de la participación ciudadana como elemento clave para conservar el patrimonio identifica y da valor a nuestra ciudad.