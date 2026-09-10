Avanza a 30% construcción de gaza Teófilo Borunda–Periférico de la Juventud

Jueves 10 de septiembre de 2026

La construcción de la gaza de incorporación de la avenida Teófilo Borunda al periférico De la Juventud alcanzó un 30% de avance, con el inicio de la colocación de las bases que sostendrán el gran arco metálico de la estructura.

La Dirección de Obras Públicas Municipales comenzó esta nueva etapa de los trabajos, en la que los apoyos servirán para sostener el arco mediante un sistema de acero y tirantes, uno de los principales elementos estructurales y visuales del proyecto.

Desde los primeros meses del año se han realizado excavaciones, cimentaciones y colocación de acero de refuerzo. En marzo comenzaron los trabajos relacionados con el soporte del arco y posteriormente se avanzó en las vigas tipo cajón que integrarán la estructura principal.

La obra contempla una gaza elevada de aproximadamente 700 metros de longitud y dos carriles, que permitirá la incorporación directa de los vehículos que circulan por la avenida Teófilo Borunda hacia el periférico De la Juventud.

Además de la construcción de la estructura vial, el proyecto ha requerido trabajos complementarios de infraestructura hidráulica, como la instalación y reubicación de tuberías en la lateral del periférico.

De manera paralela, en talleres especializados continúa la fabricación de las piezas de acero que conformarán el arco metálico.

En junio, el Gobierno Municipal había reportado un avance de 28%, por lo que con la colocación de las bases para el arco la construcción alcanza ahora el 30% y comienza a tomar la forma definitiva prevista en el proyecto.

La gaza Teófilo Borunda–Periférico de la Juventud forma parte de las obras impulsadas por el Gobierno Municipal para mejorar la movilidad y atender uno de los puntos con mayor flujo vehicular del poniente de Chihuahua Capital.