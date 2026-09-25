Avanza acceso de autoridades al Sistema 3 de la Plataforma Digital Estatal

Viernes 25 de septiembre de 2026

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción celebró su Novena Sesión Ordinaria, en la que se presentó un informe sobre los avances en el cumplimiento del acuerdo para otorgar acceso sistémico, permanente y autónomo al Sistema 3 de la Plataforma Digital Estatal, correspondiente al registro de servidores públicos y particulares sancionados.

Durante la sesión se informó que, a la fecha, 28 entes públicos ya cuentan con acceso al Sistema 3, con un total de 33 personas servidoras públicas con usuarios asignados para realizar consultas de información.

Este acceso permite a las autoridades competentes consultar información que no se encuentra disponible para el público en general, incluyendo registros relacionados con sanciones por faltas administrativas no graves y sanciones que ya no se encuentran vigentes, fortaleciendo las herramientas para las labores de fiscalización, control, detección e investigación de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por medio de su titular, Lic. Felipe Alejandro Salasplata Cázares, informó que continuará con la asignación de usuarios y credenciales, así como con mejoras a la plataforma para facilitar la consulta de información y dar seguimiento a las autoridades que aún se encuentran pendientes de incorporarse.

Durante la sesión, el Auditor Superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix, reconoció la rapidez con la que la Secretaría Ejecutiva dio cumplimiento al acuerdo aprobado previamente por el Comité Coordinador, destacando que la asignación de usuarios comenzó prácticamente de manera inmediata después de su aprobación.

Por otra parte, el Comité Coordinador aprobó por unanimidad el orden del día con una modificación, al retirar el punto relacionado con la actualización de la Estrategia 13.1 del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, con el propósito de realizar previamente un análisis más amplio en reuniones de trabajo y presentarlo posteriormente para su discusión y, en su caso, aprobación.

La sesión contó con la presencia de seis de las siete personas integrantes del Comité Coordinador, por lo que se declaró la existencia del quórum legal necesario para sesionar.

Con estas acciones, el Sistema Estatal Anticorrupción continúa fortaleciendo la coordinación entre las instituciones responsables de la fiscalización, control, investigación y sanción de responsabilidades administrativas, mediante el aprovechamiento de herramientas digitales y el intercambio de información institucional.