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Jueves 7 de mayo de 2026

Avanza al 65% puente de carretera Aldama y Fuerza Aérea; concluye montaje de trabes

El Gobierno Municipal de Chihuahua concluyó el montaje de las 60 trabes que conformarán la estructura principal del paso superior ubicado en el cruce de la carretera Chihuahua-Aldama y la avenida Fuerza Aérea, obra que actualmente registra un avance general del 65 por ciento.

A través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, se informó que esta fase representa uno de los avances más importantes dentro del proyecto, al quedar integrada la superestructura que dará soporte a la circulación vehicular en uno de los corredores con mayor flujo en la zona oriente de la capital.

Las maniobras fueron realizadas con maquinaria especializada y personal técnico capacitado, quienes colocaron las trabes de concreto reforzado que sostendrán la losa del puente y permitirán garantizar condiciones de estabilidad, resistencia y seguridad para miles de automovilistas que transitan diariamente por este punto.

Autoridades municipales destacaron que el avance de la obra ya es visible y permitirá mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y fortalecer la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

Actualmente continúan los trabajos de colado, detallado y adecuaciones complementarias para avanzar hacia la etapa final del proyecto.

El Gobierno Municipal reiteró que las afectaciones viales son temporales y pidió a la ciudadanía circular con precaución por la zona, al señalar que los beneficios de esta obra serán permanentes para las familias chihuahuenses.

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