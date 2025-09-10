Avanza construcción de la Comandancia Oriente en Chihuahua

Miércoles 10 de septiembre de 2025

Con una inversión inicial de 75 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Chihuahua anunció el arranque de la construcción de la Comandancia de Policía Municipal de la Zona Oriente, una infraestructura clave que fortalecerá la vigilancia y atención ciudadana en uno de los sectores con mayor densidad poblacional y actividad delictiva de la capital.

El complejo, que estará ubicado estratégicamente sobre la avenida Equus, junto a la Estación de Bomberos, contará con tecnología de última generación, celdas de alta seguridad y áreas especializadas para la atención de adolescentes y personas con problemas de salud mental. Además, se prevé que entre en operación en julio de 2026.

“Durante muchos años, la Zona Oriente enfrentó rezagos en infraestructura, seguridad y servicios. Sin embargo, eso ya está cambiando. [...] En las próximas semanas iniciaremos la construcción de una nueva Comandancia de Policía, como las que ya tenemos al norte y al sur”, afirmó el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza durante su Cuarto Informe de Gobierno.

Enfoque social y cobertura ampliada

La Comandancia Oriente se construye con una visión de innovación social y atención diferenciada, impulsada desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). También se contempla un Área de Atención Ciudadana para trámites, resolución de conflictos y un espacio para atender y prevenir la violencia familiar y de género.

La estructura operativa del nuevo Distrito Oriente (que se separará del actual Distrito Morelos) incluirá un coordinador, cuatro jefes de servicio y entre 60 y 70 elementos, con una jurisdicción que se extenderá desde el Aeropuerto Internacional de Chihuahua hasta la colonia Villa Juárez, abarcando zonas de rápido crecimiento como Aquiles Serdán.

Financiamiento y contexto demográfico

De los 75 millones de pesos autorizados mediante crédito simple, 45 millones se destinarán directamente a la construcción y equipamiento de la Comandancia, informó el comisario Julio César Salas González. La modificación a la Ley de Ingresos 2025 fue aprobada por el Cabildo en sesión extraordinaria el pasado 26 de mayo.

El polígono sur-oriente de la ciudad —que colinda con Aldama y Aquiles Serdán— registra una población de más de 61 mil habitantes y concentra entre el 15 y el 20% de los delitos municipales, según datos del INEGI. La presencia de viviendas abandonadas (más de 3,700) también ha sido un factor que favorece la criminalidad en la zona.

Con la creación del Distrito Oriente, la ciudad de Chihuahua contará ahora con seis distritos policiales: Colón, Zapata, Ángel, Diana, Morelos y Oriente, lo que permitirá una cobertura más eficiente y una mejor coordinación intermunicipal en materia de prevención y vigilancia.