Avanza construcción de paso superior en Chihuahua–Aldama con montaje de superestructura

Martes 17 de marzo de 2026

La construcción del paso superior en el cruce de la carretera Chihuahua–Aldama y la avenida Fuerza Aérea registra un avance significativo con el inicio del montaje de su superestructura, informó el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas.

Como parte de esta etapa, se realizó la colocación de las primeras trabes de concreto reforzado, elementos fundamentales para el desarrollo de la obra, la cual tiene como objetivo mejorar la movilidad en la zona oriente de la capital.

Los trabajos se llevan a cabo con maquinaria especializada y personal capacitado, en una intervención que beneficiará a más de 350 mil habitantes que transitan diariamente por este sector, considerado uno de los más concurridos de Chihuahua.

De acuerdo con la autoridad municipal, este proyecto forma parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura vial, reducir los tiempos de traslado y optimizar la conectividad urbana.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución en la zona, debido a la presencia de maquinaria pesada y la continuidad de los trabajos durante los próximos días.

El Gobierno Municipal destacó que, aunque las obras pueden generar molestias temporales, los beneficios serán permanentes al fortalecer la seguridad vial y la movilidad en este punto estratégico de la ciudad.