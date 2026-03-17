Chihuahua

14.49°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 17 de marzo de 2026

Avanza construcción de paso superior en Chihuahua–Aldama con montaje de superestructura

La construcción del paso superior en el cruce de la carretera Chihuahua–Aldama y la avenida Fuerza Aérea registra un avance significativo con el inicio del montaje de su superestructura, informó el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas.

Como parte de esta etapa, se realizó la colocación de las primeras trabes de concreto reforzado, elementos fundamentales para el desarrollo de la obra, la cual tiene como objetivo mejorar la movilidad en la zona oriente de la capital.

Los trabajos se llevan a cabo con maquinaria especializada y personal capacitado, en una intervención que beneficiará a más de 350 mil habitantes que transitan diariamente por este sector, considerado uno de los más concurridos de Chihuahua.

De acuerdo con la autoridad municipal, este proyecto forma parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura vial, reducir los tiempos de traslado y optimizar la conectividad urbana.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución en la zona, debido a la presencia de maquinaria pesada y la continuidad de los trabajos durante los próximos días.

El Gobierno Municipal destacó que, aunque las obras pueden generar molestias temporales, los beneficios serán permanentes al fortalecer la seguridad vial y la movilidad en este punto estratégico de la ciudad.

Alerta ambiental en 6 ciudades de Chihuahua por partículas de polvo provenientes de EU

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Regidores del PAN continúan acciones de mejora en el Jardín de Niños “Dionisia Ruiz Burrola”

Desplazamiento y enfrentamientos marcan crisis de seguridad en Guadalupe y Calvo

Morena lidera intención de voto rumbo a la gubernatura de Chihuahua; Bonilla y Chávez destacan en sus partidos

Florida: Hombre vende su casa en cinco días con ayuda de ChatGPT
Garantiza SSPE retorno seguro a familias de Guadalupe Y Calvo
Sesiona Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez en la Torre Centinela
Incendio en Dos Bocas deja al menos una persona fallecida
Localizan cuerpo en descomposición en campo menonita de Cuauhtémoc
Fiscalía confirma que exjuez Heber Fabián Sandoval murió por suicidio
Calendario SEP: Fechas de vacaciones de Semana Santa 2026 en México
Ataque a distancia contra elementos de la AEI en Madera; no hay heridos

Municipios

Más Noticias

Cuatro fallecidos tras choque de autobús y tráiler en Veracruz
Regidores del PAN continúan acciones de mejora en el Jardín de Niños “Dionisia Ruiz Burrola”
Cierre parcial en el Periférico de la Juventud por construcción de gaza colgante