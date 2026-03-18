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Miércoles 18 de marzo de 2026

Avanza construcción de paso superior en carretera Chihuahua-Aldama con instalación de 24 trabes

La Dirección de Obras Públicas informó que ya fueron instaladas 24 trabes como parte de la construcción del paso superior ubicado en la intersección de la carretera Chihuahua-Aldama y la avenida Fuerza Aérea, lo que representa un avance significativo en la ejecución del proyecto.

De acuerdo con la dependencia, estas estructuras de concreto reforzado forman parte esencial de la superestructura del puente, ya que permitirán sostener la losa del paso elevado. Con su colocación, la obra comienza a mostrar su dimensión y forma final.

Paralelamente, continúan otras labores clave como el armado y colado de cabezales sobre columnas, la preparación de la base en las rampas de acceso, así como la construcción de banquetas en la glorieta.

Asimismo, se desarrollan trabajos complementarios en materia hidráulica, entre los que destacan la renivelación de cajas de válvulas y la construcción de una caja captadora pluvial, con el objetivo de evitar acumulaciones de agua en la zona.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar la señalización, a fin de prevenir accidentes mientras avanzan los trabajos en este importante punto vial de la ciudad.

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