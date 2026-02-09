Avanza construcción de paso superior en carretera a Aldama pese a lluvias en la capital

Lunes 9 de febrero de 2026

A pesar de la lluvia registrada durante la madrugada y el transcurso de este lunes en la ciudad de Chihuahua, las labores de construcción del paso superior ubicado en la intersección de la carretera a Aldama y Fuerza Aérea no se detuvieron.

Desde temprana hora, las cuadrillas continuaron trabajando de manera normal, avanzando en el montaje de la cimbra para el colado de columnas, así como en la colocación de guarniciones en la parte exterior de la glorieta.

Equipados con chamarras impermeables y chalecos de seguridad, los trabajadores mantuvieron el ritmo de obra programado, mientras que maquinaria pesada realizó labores de aplanado en las rampas de acceso norte y sur.

Asimismo, se llevó a cabo la instalación de piezas correspondientes a las escamas de las rampas, elementos fundamentales en la estructura que dará soporte al puente vehicular. Las condiciones climáticas no representaron un obstáculo para la continuidad de los trabajos.

Ante el pavimento mojado, autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y respetar los señalamientos viales instalados en la zona, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad tanto de los conductores como del personal que labora en la obra.