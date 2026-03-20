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Viernes 20 de marzo de 2026

Avanza construcción de paso superior en la carretera Chihuahua-Aldama

La Dirección de Obras Públicas Municipales registra avances en la construcción del paso superior ubicado en la intersección de la carretera Chihuahua-Aldama y la avenida Fuerza Aérea, una obra destinada a mejorar la movilidad en este sector de la ciudad.

Actualmente, los trabajos se concentran en la conformación de la superestructura del puente, donde ya se realizó el montaje de 24 trabes de concreto reforzado, elementos clave que sostendrán la losa del paso elevado y darán forma a la estructura.

Autoridades señalaron que este avance permite dimensionar con mayor claridad el proyecto, mientras que la colocación de trabes continuará conforme al programa de obra en jornadas específicas.

De manera paralela, se mantienen activos diversos frentes de trabajo, entre ellos el armado y colado de cabezales sobre columnas, el tendido de base para las capas de rodamiento en las rampas de acceso, así como la construcción de banquetas en la glorieta.

La obra forma parte de las acciones para agilizar el tránsito vehicular en una de las zonas con mayor flujo de la capital.

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