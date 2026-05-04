Avanza construcción de puente en carretera Chihuahua-Aldama; instalan últimas trabes

Lunes 4 de mayo de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua inició la instalación de las últimas trabes de concreto que conformarán la estructura principal del puente ubicado en la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea.

La Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua informó que este lunes comenzó el montaje de 24 trabes de concreto reforzado, correspondientes a la etapa final de esta fase de construcción.

La obra contempla un total de 60 trabes, consideradas piezas fundamentales para soportar la losa y garantizar el tránsito vehicular una vez concluido el paso superior.

Autoridades municipales señalaron que la correcta colocación de estas estructuras es clave para asegurar la estabilidad, resistencia y seguridad del puente, por lo que calificaron esta etapa como determinante dentro del proyecto.

Las maniobras podrían extenderse hasta el próximo miércoles 6 de mayo, por lo que se pidió a automovilistas extremar precauciones al circular por la zona debido a la presencia de maquinaria pesada y personal especializado.

Actualmente, la obra presenta un avance superior al 60 por ciento y forma parte de las acciones impulsadas por la administración del alcalde Marco Bonilla para mejorar la movilidad en el oriente de la ciudad.

Se prevé que, una vez finalizada, la infraestructura contribuya a reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad vial en este sector.