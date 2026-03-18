Avanza el transporte autónomo en EU: camiones sin conductor ya operan en autopistas de Texas

Miércoles 18 de marzo de 2026

El transporte de carga por carretera en Estados Unidos avanza hacia una transformación histórica con la incorporación de camiones autónomos, luego de que la empresa Aurora Innovation realizara operaciones comerciales sin conductor en autopistas de Texas.

Los recorridos, efectuados entre Dallas y Houston a través del corredor I-45, acumularon más de 1,200 millas transportando mercancías para compañías como FedEx y Uber Freight. Sin embargo, semanas después del arranque, el fabricante Paccar solicitó que se reincorporara un operador a bordo, por lo que las pruebas continúan actualmente con un “observador” humano.

El desarrollo de esta tecnología podría marcar un punto de inflexión en la industria del transporte, donde el costo del conductor representa entre el 26% y el 40% del gasto por milla. Con ingresos anuales superiores a los 900 mil millones de dólares en el sector, la automatización promete importantes ahorros y mayor eficiencia.

Expertos prevén que los camiones autónomos de clase 8 —los de mayor tamaño— comiencen a operar de manera regular en autopistas principales hacia 2027, con Texas como epicentro debido a sus condiciones climáticas, rutas extensas y regulación favorable.

No obstante, persisten desafíos tecnológicos relevantes, como el denominado “frenado fantasma”, una falla en los sistemas que puede provocar detenciones bruscas al detectar obstáculos inexistentes. Aunque el uso de sensores avanzados como radar y lidar ha reducido su incidencia, especialistas advierten que el riesgo aún no está completamente resuelto.

Empresas como Kodiak AI, PlusAI y Volvo Autonomous Solutions también desarrollan proyectos similares, con planes de desplegar flotas en los próximos años. Algunas ya operan en entornos controlados, como rutas rurales o zonas industriales.

A pesar del avance, especialistas llaman a la cautela ante los riesgos de seguridad y la dependencia de tecnologías aún en evolución. El debate sobre la confiabilidad de estos sistemas y su regulación será clave antes de su adopción masiva.

El transporte autónomo perfila así una nueva etapa para la logística global, con beneficios económicos significativos, pero también con retos técnicos y regulatorios que aún deberán superarse.