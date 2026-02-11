México

Avanza en comisiones del Senado dictamen para jornada laboral de 40 horas

Las comisiones del Senado de la República aprobaron por unanimidad el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, medida que se aplicaría de manera gradual hasta el año 2030 y que contempla un día de descanso por cada seis días de trabajo.

El proyecto será turnado al pleno para su debate y eventual aprobación.

Aunque en un inicio legisladores de Oposición expresaron reservas sobre la propuesta, finalmente respaldaron el dictamen. Entre los cambios contemplados se encuentra el aumento del límite de la jornada extraordinaria, que pasaría de nueve a 12 horas.

Por parte de Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales solicitó que se diera lectura a un desplegado firmado por organizaciones sindicales, en el que manifestaron su desacuerdo con que sólo se establezca un día de descanso y no dos, además de solicitar la apertura de un diálogo.

Se acordó que el documento fuera leído después de la votación.

Mientras tanto, afuera del recinto legislativo, colectivos y organizaciones sindicales se manifestaron en contra de que la reducción de la jornada laboral se implemente de manera gradual hasta 2030, al considerar que el plazo es excesivo.

Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

El Colegio de Ingenieros en Ecología lamenta el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez

Invierte el Gobierno Municipal más de 1.6 mdp en infraestructura educativa de kinder y primaria: Reg. Myrna Monge

Inicia entrega de tarjetas Bienestar en Juárez

PCE reduce 20% deuda histórica y proyecta abasto de medicamentos de 92% en 2026
NOTAM declaró espacio aéreo de defensa nacional en El Paso; vuelos quedaron en tierra
SAT vigilará con mayor rigor gastos en tarjetas; fijan topes que obligan a aviso
Salud federal da por controlado brote de sarampión en Chihuahua tras aplicar 1.8 millones de vacunas
Reabre FAA espacio aéreo en El Paso; vuelos se reanudan con normalidad
Vinculan a proceso a alcalde de Tequila por delincuencia organizada y secuestro
Destaca Salud federal a Chihuahua como ejemplo en contención de sarampión
Alumbrado público en Zona Reliz permanece fuera de servicio por trabajos de la CFE

Localizan a hombre sin vida en el parque El Palomar
Maru Campos supervisa avances del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado de Chihuahua 2021-2027
Invierte el Gobierno Municipal más de 1.6 mdp en infraestructura educativa de kinder y primaria: Reg. Myrna Monge