Avanza en comisiones del Senado dictamen para jornada laboral de 40 horas

Miércoles 11 de febrero de 2026

Las comisiones del Senado de la República aprobaron por unanimidad el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, medida que se aplicaría de manera gradual hasta el año 2030 y que contempla un día de descanso por cada seis días de trabajo.

El proyecto será turnado al pleno para su debate y eventual aprobación.

Aunque en un inicio legisladores de Oposición expresaron reservas sobre la propuesta, finalmente respaldaron el dictamen. Entre los cambios contemplados se encuentra el aumento del límite de la jornada extraordinaria, que pasaría de nueve a 12 horas.

Por parte de Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales solicitó que se diera lectura a un desplegado firmado por organizaciones sindicales, en el que manifestaron su desacuerdo con que sólo se establezca un día de descanso y no dos, además de solicitar la apertura de un diálogo.

Se acordó que el documento fuera leído después de la votación.

Mientras tanto, afuera del recinto legislativo, colectivos y organizaciones sindicales se manifestaron en contra de que la reducción de la jornada laboral se implemente de manera gradual hasta 2030, al considerar que el plazo es excesivo.