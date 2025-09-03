Avanza iniciativa para crear sistema de alertas móviles por riesgos y emergencias en Chihuahua

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Chihuahua aprobaron por unanimidad una iniciativa con carácter de decreto que busca establecer un Sistema de Alerta de Protección Civil Inmediata para dispositivos móviles, con el objetivo de informar a la población sobre riesgos y emergencias en tiempo real.

La sesión se llevó a cabo esta tarde en la Sala Legisladoras del Congreso, donde los legisladores respaldaron la propuesta impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Esta plantea la adición de diversas disposiciones a la actual Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua.

Alertas en tiempo real por fenómenos naturales y emergencias

La iniciativa, registrada bajo el Asunto 797, contempla la creación de un sistema que emita alertas inmediatas a dispositivos móviles en caso de fenómenos meteorológicos o geológicos, tales como:

Tormentas de arena

Olas de calor

Contaminación extrema

Sismos

Fuertes vientos

Bajas temperaturas

Granizo

Inundaciones

Nevadas intensas

Para su implementación, se prevé que la Secretaría General de Gobierno celebre convenios de colaboración con autoridades federales, municipales, organismos autónomos, empresas privadas e incluso operadores de telecomunicaciones, con el fin de garantizar la difusión oportuna y eficiente de la información a la ciudadanía.

“La ciudadanía merece estar informada”

En la exposición de motivos, el Grupo Parlamentario del PAN señala:

“La ciudadanía merece estar informada. Merece tener tiempo para protegerse. Y el Estado tiene la obligación de garantizar esa protección. No podemos dejar de lado que la Ley de Protección Civil debe evolucionar con la realidad. Ya no basta con monitorear tormentas. Hay que advertir, informar, prevenir. El clima ya cambió. Es momento de que nuestras leyes también cambien para protegernos mejor”.

Respuesta a fenómenos climáticos extremos

La propuesta legislativa surge en el contexto de los fenómenos climáticos extremos que han afectado al estado en los últimos años, como:

La sequía severa que en 2024 cubrió el 85% del territorio estatal.

Las tormentas de arena más frecuentes, especialmente en Ciudad Juárez.

El deterioro en la calidad del aire y las afectaciones al sector agrícola por altas temperaturas.

Próximo paso: votación en el Pleno

La iniciativa será presentada ante el Pleno del Congreso durante la primera sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones del segundo año de la LXVIII Legislatura, programada para este jueves 4 de septiembre a las 11:00 horas.