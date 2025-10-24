Avanza instalación de medidores de agua en Chihuahua: quedan menos de 16 mil tomas sin registrar

Viernes 24 de octubre de 2025

El presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, Álan Falomir Sáenz, informó que la capital del estado presenta un avance significativo en la instalación de medidores de agua, al reducir de 120 mil a 15 mil 980 el número de tomas que carecen de este dispositivo en los últimos cuatro años.

Actualmente, la JMAS tiene registradas 364 mil tomas de agua en la ciudad, lo que representa una disminución de más de 100 mil conexiones sin medidor respecto a la cifra de 2021.

Falomir destacó que Chihuahua se ubica entre las cinco ciudades del país con mejor cobertura de distribución de agua, ya que el 98.5 por ciento de los domicilios y comercios están conectados a la red municipal. Esto, dijo, permite tener mayor control en el consumo, facturación y cobro del servicio.

El titular del organismo descentralizado recordó que al inicio de la administración alrededor del 33 por ciento de las tomas no tenían registro, por lo que se aplicaba una tarifa fija basada en promedios históricos de consumo, práctica que —según reconoció— afectaba las finanzas de la Junta al no reflejar el gasto real de agua en los hogares.

“Había casos en los que sin importar cuánta agua se consumiera, las familias pagaban lo mismo. Eso ya cambió con la instalación de medidores en nuevos fraccionamientos y viviendas que antes no contaban con ellos”, señaló Falomir.

El funcionario explicó que cada mes se instalan cerca de mil medidores, tanto en tomas nuevas como en reemplazo de equipos antiguos, lo que permite disminuir el déficit y mejorar la eficiencia operativa.

Asimismo, reconoció que el 57 por ciento del agua extraída de los pozos es facturada, mientras que el 43 por ciento restante se pierde a causa de fugas, tomas irregulares o edificios sin medidor, entre ellos escuelas y propiedades públicas.

En relación con las fugas, citó datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), que estiman un desperdicio de más de 13 millones 453 mil metros cúbicos de agua, producto de la antigüedad y deterioro de las más de ocho mil kilómetros de tuberías que integran la red de conducción y drenaje.

Falomir Sáenz concluyó que la colocación de medidores y la modernización de la infraestructura hídrica son tareas permanentes y prioritarias para garantizar el abasto, reducir pérdidas y hacer un uso más responsable del agua en la capital del estado.