Avanza la segunda entrega de apoyos alimentarios para personas mayores o con discapacidad

Martes 13 de octubre de 2026

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) avanza con la segunda entrega de apoyos alimentarios dirigidos a personas mayores o con discapacidad en distintos municipios.

El titular de la dependencia estatal, Jesús Carrillo, informó que la distribución de despensas se realiza con normalidad a cargo del equipo de la dirección de Grupos Vulnerables.

Señaló que las entregas se han realizado hasta hoy en comunidades de los municipios de Aldama, Ignacio Zaragoza, Uruachi, San Francisco de Borja, Urique, Morelos, Delicias, Riva Palacio, Julimes, Madera, Maguarichi, Gómez Farías, Guachochi, Ocampo, Rosales, Dr. Belisario Domínguez, Ojinaga, Gran Morelos, Satevó, Moris, Nonoava, Valle de Zaragoza, Bachíniva, Santa Isabel y Coyame.

Carrillo resaltó que este programa forma parte de NutriChihuahua, una de las estrategias prioritarias del Gobierno del Estado.

La gira de la SDHyBC para distribuir estos apoyos continuará durante los próximos días, con el fin de cubrir la totalidad de los 67 municipios de la entidad.