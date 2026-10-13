El Estado

31.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Martes 13 de octubre de 2026

Avanza la segunda entrega de apoyos alimentarios para personas mayores o con discapacidad

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) avanza con la segunda entrega de apoyos alimentarios dirigidos a personas mayores o con discapacidad en distintos municipios.

El titular de la dependencia estatal, Jesús Carrillo, informó que la distribución de despensas se realiza con normalidad a cargo del equipo de la dirección de Grupos Vulnerables.

Señaló que las entregas se han realizado hasta hoy en comunidades de los municipios de Aldama, Ignacio Zaragoza, Uruachi, San Francisco de Borja, Urique, Morelos, Delicias, Riva Palacio, Julimes, Madera, Maguarichi, Gómez Farías, Guachochi, Ocampo, Rosales, Dr. Belisario Domínguez, Ojinaga, Gran Morelos, Satevó, Moris, Nonoava, Valle de Zaragoza, Bachíniva, Santa Isabel y Coyame.

Carrillo resaltó que este programa forma parte de NutriChihuahua, una de las estrategias prioritarias del Gobierno del Estado.

La gira de la SDHyBC para distribuir estos apoyos continuará durante los próximos días, con el fin de cubrir la totalidad de los 67 municipios de la entidad.

Municipio definirá este año ubicación de planta de economía circular en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Denuncian drenaje, baches y malos olores en la avenida Heroico Colegio Militar

Detienen en Chiapas a presunto responsable del asesinato del dueño de “Chachitos”

Abarrotan panistas el Centro de Ciudad Juárez previo al arranque de evento de Marco Bonilla

Va Chihuahua por inversiones en chips; sostiene más de 25 reuniones en California
Aleks Syntek pospone gira europea por recomendación médica
Presume Jorge Romero encuesta que coloca a Marco Bonilla arriba de Cruz Pérez Cuéllar
Canacintra Chihuahua impulsa digitalización de empresas con curso de Marketing Digital
Vecinos del norte de Chihuahua reportan más de 30 horas sin internet de Telmex
Destaca Lupita Borruel quinta edición de la Semana de la Salud en su Segundo Informe de Actividades
Juárez, bajo presión: basura, disputa política y polémica por retiro de mantas
IMSS lleva médicos por aire a comunidades alejadas de Morelos

Municipios

Más Noticias

EU activa nuevas reglas del Río Colorado y aumenta presión hídrica sobre México
Mantiene CEPC alerta preventiva por lluvias y vientos fuertes en el estado
Liberan a presunto líder criminal en Morelos tras secuestro de tres agentes y narcobloqueos