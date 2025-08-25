Avanza la vacunación contra el sarampión en Chihuahua: 3 de cada 10 menores de 40 años ya recibieron dosis adicional

Lunes 25 de agosto de 2025

Tres de cada diez personas menores de 40 años en Chihuahua han recibido la dosis adicional contra el sarampión recomendada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como parte de una estrategia para frenar el brote activo que ha dejado hasta ahora 3,896 casos confirmados y 14 defunciones en el estado.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, hasta el momento se han aplicado 561 mil 126 vacunas, lo que representa el 31.17% de la meta establecida de 1.8 millones de personas dentro de ese grupo etario. El estado cuenta con una población total de 3 millones 965 mil 283 habitantes.

Durante el último mes, la campaña intensiva de vacunación logró aplicar 212 mil 179 dosis, con despliegues tanto intramuros (en centros de salud, caravanas e instituciones) como extramuros (casa por casa). Las principales ciudades registraron avances importantes:

• Juárez: 28,845 dosis intramuros y 29,419 extramuros.

• Chihuahua capital: 23,845 intramuros y 34,829 extramuros.

• Cuauhtémoc: 9,063 en centros de salud y caravanas, y 14,710 en brigadas domiciliarias.

• Resto de municipios: 32,962 intramuros y 39,798 extramuros.

Pese a que el brote sigue activo, las cifras muestran una tendencia a la baja en los contagios. En Cuauhtémoc, los casos semanales pasaron de 154 en la semana 17 a solo 13 en la semana 31. En la capital del estado, la semana 31 cerró con 12 contagios, aunque la semana 32 tuvo un ligero repunte, seguido por una nueva baja en la semana 33. En Juárez, los casos han sido mínimos en las últimas semanas, con un máximo reciente de 3 en la semana 31, contrastando con los 9 registrados en la semana 26.

La OPS advirtió que, debido a la magnitud del brote, Chihuahua necesita mantener e intensificar la vacunación masiva, ya que las estrategias de bloqueo puntual no son suficientes cuando el virus ya se ha propagado ampliamente. Por su parte, la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación ha sugerido al gobierno federal lanzar una nueva campaña nacional de seguimiento, centrada esta vez en la población menor de 5 años, luego de la última realizada en 2021 dirigida a niños de 1 a 9 años, que logró una cobertura del 96%.

Con 115 brigadas activas y más de 230 personas desplegadas en el territorio, la Secretaría de Salud de Chihuahua mantiene un esfuerzo constante por incrementar la cobertura. Aunque aún se está lejos de la meta de 1.8 millones de personas vacunadas, las autoridades destacan que la reducción sostenida de contagios es un indicio claro de que la estrategia está funcionando.

Las autoridades hacen un llamado a la población menor de 40 años a acudir a vacunarse y colaborar con las brigadas, recordando que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y que solo mediante una alta cobertura de vacunación se podrá controlar el brote de forma efectiva.