Miércoles 18 de noviembre de 2026

Trabajadores realizan labores de limpieza en la fachada del edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), con el objetivo de retirar las pintas y grafitis realizados el pasado 5 de octubre.

Los trabajos continúan después de que estudiantes, docentes y representantes de la sociedad de alumnos iniciaran una jornada de limpieza para recuperar la imagen del inmueble universitario.

Las cuadrillas utilizan equipos de agua caliente a presión para remover la pintura, principalmente en los pilares de la entrada principal y las banquetas.

Uno de los trabajadores explicó que las labores han resultado complicadas debido a la dificultad para retirar algunas de las pintas adheridas a la superficie del edificio.

A pesar de estas condiciones, ya se observan avances en la limpieza de la fachada y los accesos principales, aunque todavía permanecen algunas marcas que requieren mayor trabajo.

Las acciones buscan restablecer las condiciones originales del edificio de Rectoría, uno de los inmuebles representativos de la Universidad Autónoma de Chihuahua.