Avanza montaje de trabes en el paso superior de Vialidad Los Nogales e Industrias

Jueves 26 de marzo de 2026

La Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua continúa con el desarrollo del paso superior en Vialidad Los Nogales y Avenida de las Industrias, donde ya se han colocado más de 40 trabes de concreto reforzado, avance clave en la conformación de la superestructura del puente.

Los trabajos se realizan de manera simultánea en diversos frentes, incluyendo el cimbrado para la losa superior, así como las labores de conformación y armado de las rampas de acceso y salida en los cuerpos norte y sur, además de los retornos contemplados en el proyecto vial.

De forma paralela, se avanza en el colado de cabezales en columnas y en los trabajos para la conversión de la línea de media tensión de aérea a subterránea, acción que permitirá mejorar la infraestructura urbana en esta zona de la ciudad.

La autoridad municipal reiteró el llamado a la población a circular con precaución por las áreas donde se ejecutan las maniobras, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.