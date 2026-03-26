Chihuahua

33.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de marzo de 2026

Avanza montaje de trabes en el paso superior de Vialidad Los Nogales e Industrias

La Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua continúa con el desarrollo del paso superior en Vialidad Los Nogales y Avenida de las Industrias, donde ya se han colocado más de 40 trabes de concreto reforzado, avance clave en la conformación de la superestructura del puente.

Los trabajos se realizan de manera simultánea en diversos frentes, incluyendo el cimbrado para la losa superior, así como las labores de conformación y armado de las rampas de acceso y salida en los cuerpos norte y sur, además de los retornos contemplados en el proyecto vial.

De forma paralela, se avanza en el colado de cabezales en columnas y en los trabajos para la conversión de la línea de media tensión de aérea a subterránea, acción que permitirá mejorar la infraestructura urbana en esta zona de la ciudad.

La autoridad municipal reiteró el llamado a la población a circular con precaución por las áreas donde se ejecutan las maniobras, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.

Productores advierten crisis en la producción y comercialización del frijol

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Concluye Sindicatura revisión a vehículos de transporte de basura de la ciudad

Detienen en Texas a Bertha Gómez de Duarte; permanece bajo custodia de ICE

Regidora del PAN impulsa donación de medicamentos en beneficio de pacientes de la Clínica Punta Oriente del IMPAS

Estos son los electrodomésticos que más energía consumen en el hogar
Trump anuncia que presentarán cargos adicionales contra Nicolás Maduro
Mantiene Coespris verificaciones a pipas de agua potable
Logra Medina reforma histórica en materia de justicia para comunidades indígenas
Aprueba Congreso reforma al Código Municipal para impulsar apoyos a personas adultas mayores
Aseguran tres vehículos en Madera; dos tenían reporte de robo
Melania Trump presenta robot humanoide en la Casa Blanca y promueve su uso en la educación infantil
uscan a joven desaparecido en la colonia Villa Juárez; FGE solicita apoyo ciudadano

Municipios

Más Noticias

Sin información CSP de detención de Bertha Gómez
Jurado en Los Ángeles declara negligentes a Instagram y YouTube por diseño adictivo
Maduro vuelve a comparecer ante un tribunal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo