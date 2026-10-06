Avanza nueva sucursal de Alsuper en Universidad y División del Norte; prevén apertura en 2027

Martes 6 de octubre de 2026

La cadena comercial Alsuper avanza en la construcción de una nueva sucursal ubicada en el cruce de avenida Universidad y División del Norte, donde se desarrolla un complejo comercial de gran escala.

De acuerdo con información difundida el proyecto contempla una tienda con amplias áreas de circulación peatonal y vehicular, estacionamiento de gran capacidad y una propuesta arquitectónica acorde con las aperturas más recientes de la empresa.

Los trabajos de cimentación comenzaron semanas atrás y continúan conforme al calendario previsto. Previamente, el Cabildo de Chihuahua autorizó al corporativo la adquisición de una parte de la calle Bustamante, en su intersección con avenida Universidad, como parte de la adecuación del proyecto.

Entre los elementos considerados para la nueva sucursal destaca la instalación de paneles solares, con los que la empresa buscará generar parte de la energía necesaria para la operación de la tienda y fortalecer su estrategia de eficiencia y sustentabilidad.

La apertura forma parte del proceso de expansión de Alsuper, empresa originaria de Chihuahua que actualmente opera decenas de tiendas en estados del norte del país y mantiene una importante generación de empleos directos y cadenas de proveeduría local.

El nuevo complejo se perfila como un punto de servicio para habitantes de colonias cercanas, estudiantes, trabajadores y personas que transitan diariamente por este sector de la ciudad.

Aunque no existe todavía una fecha oficial de conclusión, se estima que la nueva sucursal pueda entrar en operaciones durante 2027.