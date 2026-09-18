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Viernes 18 de septiembre de 2026

Avanza posible acuerdo comercial entre México y EU tras llamada Sheinbaum-Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron principalmente temas comerciales y el avance de las negociaciones entre ambos países.

Durante su visita a Irapuato, Guanajuato, Sheinbaum señaló que las conversaciones continúan y aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial “va avanzando bien”.

La comunicación ocurre en medio de las negociaciones económicas entre México y Estados Unidos y previo a la revisión del T-MEC, prevista para 2026.

La mandataria mexicana no dio a conocer detalles específicos sobre los compromisos discutidos durante la llamada ni sobre una fecha para concretar un eventual acuerdo.

México y Estados Unidos mantienen una relación económica estrechamente vinculada por el T-MEC, por lo que las negociaciones comerciales entre ambos gobiernos tienen implicaciones para sectores como el automotriz, manufacturero, agroindustrial y energético.

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