Avanza posible acuerdo comercial entre México y EU tras llamada Sheinbaum-Trump

Viernes 18 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron principalmente temas comerciales y el avance de las negociaciones entre ambos países.

Durante su visita a Irapuato, Guanajuato, Sheinbaum señaló que las conversaciones continúan y aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial “va avanzando bien”.

La comunicación ocurre en medio de las negociaciones económicas entre México y Estados Unidos y previo a la revisión del T-MEC, prevista para 2026.

La mandataria mexicana no dio a conocer detalles específicos sobre los compromisos discutidos durante la llamada ni sobre una fecha para concretar un eventual acuerdo.

México y Estados Unidos mantienen una relación económica estrechamente vinculada por el T-MEC, por lo que las negociaciones comerciales entre ambos gobiernos tienen implicaciones para sectores como el automotriz, manufacturero, agroindustrial y energético.