Avanza proceso para definir financiamiento; propuestas se recibirán el 15 de abril

Miércoles 25 de marzo de 2026

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, informó que será el próximo 15 de abril cuando las instituciones financieras interesadas entreguen formalmente sus propuestas para el financiamiento estatal, fecha que marcará un punto clave en la definición de las condiciones del crédito.

Granillo detalló que, como parte del procedimiento, ya se realizaron dos juntas de aclaraciones con los bancos participantes, en las cuales se atendieron dudas técnicas y se establecieron lineamientos para que las instituciones preparen sus ofertas con mayor precisión y certeza.

Actualmente, los bancos se encuentran en una fase interna de análisis dentro de sus comités de crédito, etapa indispensable para evaluar la viabilidad de las propuestas y asegurar que las condiciones planteadas respondan a las necesidades del estado. El funcionario subrayó que el proceso se mantiene abierto y competitivo.

“Estamos en un periodo abierto; los bancos están participando y los esperamos el día 15 de abril para la presentación de propuestas”, expresó Granillo, quien reiteró que la decisión final se tomará con criterios de transparencia, solidez técnica y beneficio financiero para Chihuahua.