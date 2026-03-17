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Martes 17 de marzo de 2026

Avanza propuesta de nuevo hospital del ISSSTE frente a Riberas de Sacramento

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, informó que avanza la propuesta para la construcción de un nuevo hospital del ISSSTE, el cual podría ubicarse al norte de la ciudad, frente a la zona de Riberas de Sacramento.

El edil detalló que todos los estudios técnicos y la información requerida ya fueron entregados a las autoridades federales en la Ciudad de México, como parte del proceso de análisis del proyecto.

Bonilla señaló que, aunque aún no existe confirmación oficial por escrito, en reuniones con delegaciones del ISSSTE y del IMSS se ha planteado la posibilidad de construir ambos hospitales en un mismo terreno.

“Esta propuesta que se hace es al norte de la ciudad, frente a Riberas de Sacramento”, indicó.

Sobre el avance de los proyectos, el alcalde precisó que el hospital del ISSSTE presenta mayor progreso, mientras que el del IMSS aún no define aspectos clave, como la selección del predio.

El Gobierno Municipal se mantiene atento y dispuesto a colaborar con la información y gestiones necesarias para concretar esta infraestructura hospitalaria, considerada prioritaria para atender la demanda de servicios de salud en la capital.

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