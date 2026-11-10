Avanza proyecto de planta separadora de basura en Chihuahua; inversión alcanzaría mil 4 millones de pesos

Martes 10 de noviembre de 2026

El Ayuntamiento de Chihuahua continúa con los trabajos para concretar la construcción de una nueva planta separadora de residuos sólidos urbanos, proyecto que contempla una inversión de hasta mil 4 millones de pesos mediante un esquema de participación conjunta entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada.

El regidor Luis Abraham Villegas Escandón, presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación, informó que durante la semana pasada se realizó una reunión de trabajo entre integrantes de dicha comisión y de la Comisión de Obras Públicas, con el propósito de revisar los avances y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos.

El edil explicó que las reuniones forman parte de los procedimientos necesarios para avanzar en la implementación del proyecto, considerado una alternativa para mejorar el tratamiento, clasificación y aprovechamiento de los residuos generados en la capital.

Aunque no proporcionó detalles sobre los acuerdos alcanzados durante el encuentro, anticipó que próximamente se dará a conocer más información relacionada con el desarrollo de esta infraestructura.

Cabe recordar que el pasado 28 de octubre, el Cabildo de Chihuahua aprobó la creación de una empresa de participación municipal minoritaria en conjunto con V Green For Life, S.A. de C.V., como parte del esquema planteado para desarrollar y operar la planta separadora.

De acuerdo con la propuesta aprobada, la empresa privada aportaría aproximadamente el 74% de los recursos necesarios para la inversión, mientras que el Municipio participaría con el 26% restante.

La nueva infraestructura estará destinada a recibir, clasificar y separar los residuos sólidos urbanos, con la finalidad de recuperar materiales que puedan ser aprovechados y disminuir el volumen de basura que actualmente se deposita en el relleno sanitario.

El proyecto busca fortalecer el sistema de manejo de residuos de Chihuahua mediante procesos de separación y recuperación de materiales, además de contribuir a un aprovechamiento más eficiente de los desechos.

Por el momento, las comisiones unidas mantienen el seguimiento administrativo y técnico de los procedimientos correspondientes, mientras se espera que en próximas fechas se informe sobre las siguientes etapas para concretar la participación de ambas partes en el proyecto.