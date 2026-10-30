Avanza reubicación de línea de El Sauz por construcción de gaza Teófilo Borunda–Juventud

Viernes 30 de octubre de 2026

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua inició los trabajos de reubicación de la línea de conducción de El Sauz, a la altura del Periférico de la Juventud y la avenida Ortiz Mena, como parte de las adecuaciones necesarias para continuar con la construcción de la gaza de incorporación de Teófilo Borunda.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, informó que las labores se desarrollan de manera simultánea en tres tramos y se prevé concluirlas durante la noche.

Una vez terminadas las intervenciones, se procederá a reabrir el acueducto para comenzar con el llenado gradual de la red hidráulica y recuperar las condiciones normales de operación.

Falomir explicó que durante la mañana se mantuvo disponibilidad de agua en los tinacos de las viviendas; sin embargo, las redes de distribución se encuentran vacías debido a las maniobras realizadas.

Por esta razón, advirtió que una vez reabierta la conducción podrían transcurrir algunas horas antes de que las redes recuperen sus niveles habituales y el servicio se normalice completamente.

Los trabajos forman parte de las adecuaciones de infraestructura hidráulica requeridas para liberar el área donde continúa la construcción de la gaza Teófilo Borunda–Periférico de la Juventud, obra que actualmente avanza en sus siguientes etapas de montaje.