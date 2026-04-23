Avanza revalidación vehicular en Chihuahua; llaman a aprovechar descuentos

Jueves 23 de abril de 2026

El secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, informó que hasta el momento cerca de 1 millón 39 mil vehículos han cumplido con el trámite de revalidación vehicular en Chihuahua.

Detalló que esta cifra representa el 48.39 por ciento del padrón vehicular, lo que calificó como un avance significativo, aunque aún queda margen para que más contribuyentes regularicen su situación.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a acudir a las oficinas de recaudación y aprovechar los últimos días de descuento por pronto pago, el cual estará vigente hasta el próximo 30 de abril.

Asimismo, precisó que a partir de mayo todos los propietarios de vehículos deberán pagar el mismo costo de revalidación, sin importar el modelo, ya que los descuentos fueron aplicados únicamente durante febrero, marzo y abril.