Avanza solución para fraccionamientos en desarrollo; anuncian acciones en próximas semanas

Martes 14 de abril de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que el Gobierno Municipal ha logrado avances importantes en la atención de problemáticas que enfrentan residentes de sectores en desarrollo, tras mantener mesas de trabajo permanentes con los vecinos afectados.

El edil explicó que ya se cuenta con una parte concluida del estudio técnico, lo que ha permitido definir y afinar los mecanismos de intervención en coordinación con las empresas desarrolladoras involucradas en dichos proyectos habitacionales.

Señaló que estas acciones buscan dar certeza a las familias que han invertido en su patrimonio y que han enfrentado dificultades en infraestructura o servicios en estas zonas.

Bonilla Mendoza destacó que existe compromiso institucional, así como disponibilidad de recursos, para respaldar a los ciudadanos, por lo que adelantó que en las próximas semanas se darán a conocer de manera formal las medidas que se implementarán para resolver esta situación.

En otro tema, el alcalde hizo referencia al contexto político y al desempeño en el servicio público, al señalar la importancia de consolidar perfiles competitivos dentro de la administración.

“Es fundamental cerrar filas con los mejores cuadros para garantizar que las decisiones beneficien tanto al gobierno como a la ciudadanía”, expresó.