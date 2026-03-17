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Martes 17 de marzo de 2026

Avanza vacunación contra sarampión; Chihuahua deja de liderar casos activos

Un total de 81 mil 600 vacunas contra el sarampión han sido aplicadas en el estado de Chihuahua entre el 12 de febrero y el 16 de marzo, como parte de la campaña nacional para la erradicación de esta enfermedad.

De acuerdo con el reporte presentado durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, la entidad se ubica actualmente en el lugar 29 a nivel nacional en cuanto a dosis aplicadas en dicho periodo, lo que refleja una disminución en la incidencia de casos activos.

Las autoridades señalaron que Chihuahua ha dejado de ser el estado con mayor número de contagios, en contraste con Jalisco, que ahora encabeza la lista con un total de 4 mil 653 casos registrados, de los cuales 614 permanecen activos. Además, se reportan cuatro defunciones asociadas a esta enfermedad en dicha entidad.

La reducción de casos en Chihuahua se atribuye al avance en la cobertura de vacunación, así como a las acciones de prevención y vigilancia epidemiológica implementadas por las autoridades de salud.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad, con el objetivo de evitar nuevos brotes y avanzar hacia su erradicación.

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