Avanzan al 65% las obras de los puentes vehiculares hacia la Cascada de Cusárare

Miércoles 8 de octubre de 2025

Guachochi, Chih.— Las obras de construcción de los dos puentes vehiculares que darán acceso a la Cascada de Cusárare registran un avance del 65% y se prevé que concluyan antes de finalizar el año, de acuerdo con información oficial.

La inversión total asciende a 12 millones de pesos, provenientes exclusivamente de recursos estatales, y las estructuras están siendo construidas con estribos y pilas de concreto hidráulico, con longitudes de 22.2 y 33.4 metros, respectivamente.

El secretario de Turismo del estado, Edibray Gómez Gallegos, acompañado del subsecretario Orlando Barraza Chávez y parte de su equipo, realizó recientemente una inspección visual de las obras en el sitio, con el objetivo de constatar el progreso de los trabajos.

La Cascada de Cusárare, ubicada en el municipio de Guachochi, a 25 kilómetros al sureste de Creel, Bocoyna, es uno de los principales atractivos turísticos de la Sierra Tarahumara. Con una caída permanente de 30 metros, el lugar atrae a miles de visitantes cada año.

No obstante, durante la temporada de lluvias, el crecimiento del río limita el acceso vehicular, afectando directamente a las familias ejidatarias de la zona, quienes dependen en gran medida de los ingresos generados por el turismo.

Con la finalización de estos puentes, se espera mejorar significativamente el acceso seguro y cómodo al sitio, lo que contribuirá al fortalecimiento de la actividad turística y, con ello, al desarrollo económico de las comunidades locales.