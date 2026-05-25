Avanzan puentes de Los Nogales e Industrias y Fuerza Aérea-Aldama; podrían concluir antes de lo previsto

Lunes 25 de mayo de 2026

Los puentes vehiculares que se construyen en los cruces de avenida Los Nogales e Industrias, así como en avenida Fuerza Aérea y carretera a Aldama, presentan avances significativos y podrían entrar en operación antes de las fechas originalmente programadas, informó el director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, Carlos Alberto Rivas Martínez.

De acuerdo con el funcionario, ambos proyectos mantienen un ritmo constante de ejecución y actualmente se encuentran en etapas clave de construcción, lo que permitiría adelantar su entrega a la ciudadanía.

Puente Fuerza Aérea-Aldama alcanza 70% de avance

El paso superior ubicado en el cruce de avenida Fuerza Aérea y carretera a Aldama registra un avance cercano al 70 por ciento.

Actualmente, los trabajos se concentran en el colado de la losa superior y en las adecuaciones de la glorieta que se localiza debajo de la estructura. Además, se analiza la posibilidad de habilitar parcialmente la circulación en las próximas semanas para agilizar la movilidad en esta importante zona del oriente de la ciudad.

Según las estimaciones de la Dirección de Obras Públicas, este puente podría abrirse a la circulación entre finales de junio e inicios de julio, aproximadamente un mes antes de lo contemplado inicialmente.

Los Nogales e Industrias supera el 68% de construcción

Por su parte, el paso superior de avenida Los Nogales e Industrias presenta un avance del 68 por ciento.

Las autoridades informaron que la colocación de todas las trabes ya fue concluida, permitiendo finalizar la estructura principal del puente. Actualmente se desarrollan trabajos de instalación de parapetos, elementos de protección e infraestructura complementaria relacionada con líneas eléctricas de alta tensión.

Asimismo, los cierres nocturnos que se implementaron durante semanas anteriores fueron retirados, normalizando el flujo vehicular en el sector.

Mejorarán movilidad en la ciudad

Las obras forman parte de los proyectos estratégicos para fortalecer la conectividad vial en el norte y oriente de Chihuahua capital, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la seguridad para miles de automovilistas que diariamente circulan por estas zonas.

De mantenerse el ritmo actual de trabajo, el puente de Fuerza Aérea-Aldama sería el primero en concluir, mientras que el de Los Nogales e Industrias podría quedar terminado durante el mes de agosto, consolidándose como dos de las obras viales más importantes que actualmente ejecuta el Gobierno Municipal.