Avión F-35 de EE. UU. realiza aterrizaje de emergencia tras presunto impacto iraní

Viernes 20 de marzo de 2026

México.- Un caza F-35 de Estados Unidos efectuó un aterrizaje de emergencia este jueves en una base militar en Medio Oriente tras presuntamente ser alcanzado por fuego iraní, según informó CNN citando fuentes cercanas al caso.

La televisión estatal de Irán, por su parte, señaló que su sistema de defensa aérea había impactado un F-35 estadounidense, de acuerdo con un comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, indicó que el avión se encontraba “realizando una misión de combate sobre Irán cuando efectuó el aterrizaje de emergencia” y confirmó que la aeronave aterrizó de manera segura, mientras que el piloto se encuentra estable.

El incidente marca la primera ocasión en que un avión de combate estadounidense habría sido alcanzado por Irán desde el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes el pasado 28 de febrero. Las autoridades estadounidenses señalaron que la situación se encuentra actualmente bajo investigación.