Avión de Zelenski estuvo cerca de un dron durante vuelo

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Oslo, Noruega.- El avión en el que viajaba el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estuvo cerca de ser alcanzado por un dron durante su traslado a Oslo, informó el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

De acuerdo con la información difundida, el incidente se registró durante la noche del martes, cuando Zelenski se dirigía a la capital noruega para asistir al funeral del rey Harald.

Støre señaló que la aeronave del mandatario ucraniano enfrentó una situación de riesgo cuando despegaba de Moldavia.

“Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive”, declaró el primer ministro noruego.

Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre las características del dron, la distancia a la que pasó de la aeronave o las circunstancias específicas en las que ocurrió el incidente.

Tampoco se ha establecido si se trató de una acción dirigida contra Zelenski o si la presencia del dron coincidió con la trayectoria de su avión.

Las autoridades no han informado sobre afectaciones a la aeronave ni sobre personas lesionadas durante el incidente.