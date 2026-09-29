Avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterriza en Chihuahua

Martes 29 de septiembre de 2026

Un avión perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue observado la mañana de este martes en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos, en la ciudad de Chihuahua.

Imágenes difundidas por lectores muestran la aeronave estacionada en la terminal aérea, donde también se aprecia la presencia de personal militar en las inmediaciones.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el motivo de la estancia de la aeronave estadounidense en territorio chihuahuense.

De acuerdo con reportes difundidos posteriormente, el avión habría despegado ya de Chihuahua y su movimiento fue registrado por aplicaciones de seguimiento de vuelos.

La presencia de aeronaves y personal militar estadounidense en Chihuahua no es inédita, ya que elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han participado anteriormente en actividades de adiestramiento en instalaciones militares del estado, entre ellas Santa Gertrudis.

Sin embargo, en este caso no existe confirmación oficial de que la llegada del avión esté relacionada con ejercicios de capacitación o entrenamiento.

Hasta ahora, autoridades mexicanas o estadounidenses no han emitido información pública adicional sobre la operación de la aeronave.