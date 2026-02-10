Avioneta aterriza de emergencia en avenida de Georgia; deja dos lesionados leves

Martes 10 de febrero de 2026

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en una avenida concurrida de Gainesville, Georgia, donde impactó a tres vehículos y dejó como saldo dos personas con heridas leves, informaron autoridades locales y federales.

El incidente ocurrió la tarde del lunes sobre Browns Bridge Road, una de las principales vialidades del noreste de Georgia, ubicada a unos 80 kilómetros al noreste de Atlanta. La aeronave, una Hawker Beechcraft Bonanza, se dirigía al Aeropuerto Regional del Condado de Cherokee, en Canton, luego de despegar del Aeropuerto Memorial Lee Gilmer de Gainesville, cuando presentó fallas en el motor poco después del despegue.

De acuerdo con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), el piloto decidió regresar, sin embargo, el avión no contaba con la potencia suficiente para alcanzar el aeropuerto, por lo que se optó por descender y aterrizar en la carretera.

Momentos antes del aterrizaje, el piloto Thomas Rogers se comunicó con los controladores aéreos. En una grabación difundida por LiveATC.net, se escucha al piloto decir:

“Creo que no vamos a lograrlo. Por favor, díganle a mi esposa, Molly, que la amo, y a mis padres. Los amo mucho”.

Más de diez minutos después, en la misma grabación, se escucha al piloto afirmar: “Vamos a estar bien”.

Rogers relató posteriormente a la cadena WAGA-TV que siguió los procedimientos establecidos tras la falla mecánica.

“Perdimos el motor al despegar de Gainesville. Intentamos volver planeando y hacer todo según el manual, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo, así que descendimos en la carretera”, explicó.

Durante el aterrizaje, la avioneta golpeó tres automóviles y desprendió el tanque de combustible de uno de ellos, informó el capitán de la Policía de Gainesville, Kevin Holbrook. Dos personas fueron trasladadas a un hospital con lesiones menores, sin que se reportaran víctimas graves.

Holbrook destacó que el desenlace pudo haber sido trágico debido al alto flujo vehicular de la zona.

“El hecho de que pudieran aterrizar entre cientos de vehículos, golpear solo tres autos y no tocar líneas eléctricas es realmente notable. Que nadie haya resultado gravemente herido o muerto es simplemente asombroso”, señaló.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas de la falla en el motor.